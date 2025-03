Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto Kradfahrer fährt auf Auto auf

Saerbeck (ots)

Am Freitag (07.03.) gegen 16.00 Uhr ist es auf der Westladbergener Straße in Höhe der Hausnummer 10 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 36-jährige Frau aus Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) fuhr mit ihrem schwarzen Ford Kuga auf der Westladbergener Straße in Richtung Ladbergen. Sie wollte in Höhe der Hausnummer 10 nach links abbiegen. Nach ersten Ermittlungen übersah dies ein 16-jähriger Ladbergener, der mit seinem Motorrad direkt hinter der 26-Jährigen fuhr. Er prallte mit seiner 125er gegen das Auto. Durch den Aufprall wurde der 16-Jährige schwer verletzt, er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt und konnte nach ambulanter medizinischer Behandlung entlassen werden. In dem Auto waren noch vier weitere Mitfahrer (33, 9, 7 und 2 Jahre alt, alle aus Georgsmarienhütte), die alle unverletzt blieben. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Westladbergener Straße war für circa eine Stunde zum Zweck der Verkehrsunfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell