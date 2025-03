POL-ST: Neuenkirchen, Motorradfahrer fährt auf Auto auf Emsdettener Straße voll gesperrt

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag (09.03.25) in eine Bäckerei am Marktplatz eingebrochen. Zeugenaussagen zufolge wurden in der Nacht in der Zeit zwischen 03.35 Uhr und 04.11 Uhr Geräusche wahrgenommen. Daher wird der Tatzeitraum auf diese Zeit eingegrenzt. An der Nebeneingangstür stellte die Polizei mehrere Hebelmarken fest. Die Einbrecher entleerten in der Bäckerei zwei ...

