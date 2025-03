Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr Lebensgefährlich verletzt

Greven (ots)

Am Sonntag (09.03.) gegen 13.00 Uhr ist ein 65-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Hanseller Straße in Fahrtrichtung Münster unterwegs gewesen. Der Mann aus Senden (Landkreis Coesfeld) geriet in einer Rechtskurve, Höhe Flothdamm, mit seinem Krad auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Auto zusammen. Der Kradfahrer wurde daraufhin von seinem Motorrad geschleudert und kam in einem Grünstreifen zum Liegen. Er wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und wurde durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin, eine 63-Jährige aus Münster, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war eingesetzt. Aus den Fahrzeugen sind Betriebsstoffe ausgelaufen und die Fahrbahn wurde von einer Spezialfirma, im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme, gereinigt. Die Straße war bis kurz vor 19.00 Uhr komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

