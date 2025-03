Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Radfahrer gestürzt Schwer verletzt

Laer (ots)

Am Sonntagnachmittag (09.03.) gegen 14.00 Uhr erhielt die Polizei die Information über einen gestürzten Fahrradfahrer in der Straße An der Dille. Ein 57 Jahre alter Mann aus Laer war mit seinem Fahrrad und seinem Hund an der Leine die Straße entlanggefahren. In Höhe der Hausnummer vier ist er aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt. Dabei hat er sich schwer verletzt. Ein Rettungswagen und ein Notarzt waren eingesetzt. Der Verletzte ist in ein umliegendes Krankenhaus gefahren worden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

