POL-KS: 6.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Mattenbergstraße: Polizei sucht schwarzen VW Golf 7 und bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Eine böse Überraschung erlebte Ende vergangener Woche der Eigentümer eines VW Tiguan, als er am Freitagmorgen zu seinem in der Mattenbergstraße, nahe der Berlitstraße, abgestellten Pkw kam. Im Laufe der Nacht war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in den geparkten Tiguan gekracht und hatte an diesem einen ordentlichen Schaden angerichtet. Auf rund 6.000 Euro schätzt die von dem Autobesitzer gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West den Sachschaden in Form Dellen und Kratzern am linken Fahrzeugheck und der linken Seite des Pkw. Von dem Verursacher des Unfalls fehlte zwar am Morgen jede Spur, allerdings waren mehrere Trümmerteile seines ebenfalls beschädigten Wagens an der Unfallstelle zurückgeblieben. Anhand der sichergestellten Teile konnten die Beamten nachvollziehen, dass es sich bei dem verursachenden Auto um einen schwarzen VW Golf 7 handeln müsste, der sichtbare Beschädigungen im rechten Frontbereich haben dürfte.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei betraut. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher oder einen im rechten Frontbereich beschädigten schwarzen VW Golf 7 geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

