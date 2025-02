Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frisch rasiert auf Tankstellentoilette festgenommen: Berauschter Autofahrer flüchtet vor Polizei

Kassel (ots)

Kassel / Helsa (Landkreis Kassel): Eine recht ungewöhnliche Festnahmesituation erlebten Beamte der Kasseler Polizei am vergangenen Wochenende, als sie auf der Kundentoilette einer Tankstelle in Helsa einen Mann festnahmen, der im Verdacht steht, zuvor mit einem Auto waghalsig vor einer Streife geflüchtet zu sein. Der Tatverdächtige hatte sich dort gerade frisch rasiert, offenbar um bei einer weiteren Flucht nicht gleich erkannt zu werden. Für ihn klickten aber letztlich die Handschellen. Der 32-Jährige aus Essen geriet zudem in Verdacht, drogenberauscht am Steuer des Pkw gesessen zu haben. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss sich nun wegen verschiedener Straftatbestände verantworten.

Aufgefallen war der Autofahrer einer Zivilstreife der Autobahnpolizei am Samstagmorgen gegen 8:10 Uhr auf der A 7 bei Kassel wegen seiner äußerst rasanten Fahrweise. Der in Richtung Norden fahrende silberne Audi versuchte kurz vor der Anschlussstelle Kassel-Ost noch mehrere Verkehrsteilnehmer rechts zu überholen. Die Beamten wollten den Fahrer, der auf die B7 Richtung Eschwege abgefahren war, schließlich anhalten, woraufhin dieser Gas gab und mit hoher Geschwindigkeit flüchtete. Aufgrund der waghalsigen Flucht geriet er für die verfolgenden Beamten außer Sicht. Jedoch konnte der Pkw im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in einem Helsaer Ortsteil festgestellt werden. Aufgrund von Zeugenhinweisen ging den Polizisten kurze Zeit später auch der flüchtige Fahrer ins Netz. Sie nahmen den frisch rasierten Mann gegen 9 Uhr auf der Kundentoilette der nahegelegenen Tankstelle fest. Wegen des Verdachts der Drogenfahrt musste er die Beamten anschließend zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten.

