POL-KS: Zuvor entwendeter Porsche Cayenne von Förster in Kaufunger Wald aufgefunden: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kaufungen / Kaufunger Wald:

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Oberkaufungen in der Straße "Am Stadion" einen neuwertigen Porsche Cayenne entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 140.000 Euro. Der Diebstahl des auf dem umzäunten Grundstück abgestellten Autos wurde am Freitagmorgen von der Fahrzeugnutzerin bemerkt. Wie genau die offenbar professionell agierenden Täter bei dem Diebstahl vorgingen und wann genau sie in der Nacht zuschlugen, ist derzeit noch unklar.

Im Verlauf des Samstags wurde das graue Fahrzeug gegen 15 Uhr im Kaufunger Wald von einem ortsansässigen Förster aufgefunden. Hier war es an einem Waldweg kurz hinter Nieste, Richtung Kleinalmerode abgestellt. Wie lange der Porsche dort bis zu seinem Auffinden stand und warum die Diebe das Auto zurückließen, ist nicht bekannt. Die Polizei hat das Fahrzeug sichergestellt und untersucht es auf mögliche Spuren.

Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag im Tatortbereich Kaufungen / Kaufunger Wald Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

