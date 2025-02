Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Sachbeschädigung an Partei-Geschäftsstelle in Kassel-Oberzwehren: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Unbekannte haben am heutigen Montagmorgen die Scheibe einer Eingangstür an einer Geschäftsstelle der Partei "CDU" im Kasseler Stadtteil Oberzwehren beschädigt und zwei Wände an dem Gebäude auf 16 Metern Länge mit einem beleidigenden Schriftzug in schwarzer Farbe besprüht. Aufgrund der erkennbar politischen Tatmotivation werden die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Die Ermittler suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht haben und Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, lässt sich die Tatzeit der Sachbeschädigung in der Heinrich-Plett-Straße auf den Zeitraum zwischen 5:30 Uhr und 8:30 Uhr eingrenzen. Die unbekannten Täter hatten mit schwarzer Farbe die großflächigen Graffitis an zwei Wände des Gebäudes gesprüht, wobei es sich um eine Wellenlinie und einen beleidigenden Schriftzug handelt. Darüber hinaus beschädigten die Täter mit einem Verkehrsschild einer Baustelle mutwillig die Eingangstür zu der Geschäftsstelle, die sich gemeinsam mit dem Geldautomaten einer Bankfiliale in dem Gebäude befindet. Der Gesamtsachschaden steht noch nicht abschließend fest, beläuft sich aber nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die den Ermittlern der Kriminalinspektion Staatsschutz Hinweise auf die Täter der Sachbeschädigung geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell