POL-MFR: (755) Einbruch in Bäckerei - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - In der Nacht von Montag (15.07.2024) auf Dienstag (16.07.2024) brachen bislang unbekannte Täter in eine Grundschule in der Fürther Südstadt ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Die Unbekannten verschafften sich über Nacht Zugang zu der Grundschule in der John-F.-Kennedy-Straße und durchwühlten mehrere Schränke. Aus dem Sekretariat entwendeten sie einen Tresor. Die Kriminalpolizei Fürth hat die ...

