Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann wirft Schaufel auf Pkw

Porta Westfalica (ots)

(AB) Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei in der vergangenen Nacht in die Portastraße nach Barkhausen gerufen. Dort, so die Angaben, habe jemand eine Schaufel auf ein fahrendes Auto geworfen.

Gegen 0.45 Uhr in der Nacht zu Dienstag war ein 21-Jähriger in Begleitung eines Beifahrers mit seinem Volkswagen aus Minden kommend auf der Portastraße unterwegs. Kurz nachdem der Portaner den Kreisel am Flurweg passiert hatte, bemerkte er zwei männliche Personen am Fahrbahnrand, die ihm offenbar etwas zuriefen. Den Angaben nach hatte der Golf-Fahrer kurz zuvor eine Beschädigung seines Auspuffs festgestellt und deutete die Rufe als Warnhinweis. Sofort wendete er seinen Wagen auf der Portastraße und fuhr in entgegengesetzte Richtung, weil er nicht ausschließen konnte, Teile seiner Abgasanlage während der Fahrt verloren zu haben. Wieder vernahm er Schreie der beiden auf dem Gehweg stehenden Personen. Weil der Fahrer jedoch keine außergewöhnlichen Feststellungen machte, wendete er seinen Wagen erneut und setzte seine Fahrt in Richtung Hausberge fort. Als er nun zum dritten Mal an den Männern vorbeifuhr, warf einer der beiden eine Schaufel auf sein Auto.

Der Fahrzeugführer stoppte seinen Wagen einige Meter weiter. Als er den Schaden auf der Beifahrerseite feststellte und die Männer ihm immer noch lautstark hinterherschrien, alarmierte er die Polizei.

Die entsandten Beamten konnten einen der Männer kurze Zeit später ausfindig machen. Der 38-jährige Portaner begründete seine Attacke damit, dass der VW immer an ihm und seinem Kumpanen vorbeigefahren sei. Offenbar fühlte sich dieser durch das Geräusch des defekten Auspuffs gestört. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu. Zu seinem Kompagnon laufen die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell