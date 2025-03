Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Motorradfahrer überschlägt sich Rettungshubschrauber im Einsatz

Rheine (ots)

Am Samstag (08.03.) um 15.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen verunglückten Motorradfahrer im Ortsteil Elte auf der Sinninger Straße. Dort ist ein 21- Jähriger mit seinem Motorrad in Richtung Hörstel-Riesenbeck gefahren. Er hat in einer Rechtskurve, in Höhe der Einmündung Am Schlattgraben, die Kontrolle über sein Krad verloren und sich überschlagen. Er ist über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Graben gerutscht und dort schwer verletzt liegen geblieben. Der verletzte Mann aus Lingen (Landkreis Emsland) ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls vor Ort. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Sinninger Straße für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

