Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240714 0706 Frankfurt - Eschersheim: Trickbetrug: Falsche Pflegekraft erbeutet mehrere tausend Euro

Frankfurt (ots)

(lo) Eine neue Masche haben sich Trickdiebe einfallen lassen, um an die Habseligkeiten einer 85-jährigen Frankfurterin zu gelangen. Gegen 17:25 Uhr gab sich eine bislang unbekannte Frau als "neue Pflegekraft" aus und gelangte so in die Wohnung der Geschädigten in der Gundelandstraße. Nach ca. 20-minütiger Pflege der Patientin verließ die vermeintliche Pflegerin die Wohnung wieder. Als die 85-Jährige in ihr Schlafzimmer zurückkehrte, bemerkte sie den Verlust ihres gesamten Schmucks im Gesamtwert von ca. 30.000 Euro und die leere Schmuckschatulle auf ihrem Bett.

Die Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 40 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen, 155 cm - 160 cm groß und untersetzt, schwarze lange Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, bekleidet mit einem beigen T-Shirt, einer beigen Hose und beigen Turnschuhen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 / 755 112 00 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt:

Wenn jemand vor der Tür steht und sich als Pflegekraft ausgibt, den man noch nie gesehen hat, sollte man

- die Tür nicht öffnen - mit dem Pflegedienst Kontakt aufnehmen - im Zweifelsfall immer die Polizei anrufen

