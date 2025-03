Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - ehrenamtliche Einsatzkräfte während der Jahresdienstbesprechung zweimal im Einsatz

Bild-Infos

Download

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Abend der Jahresdienstbesprechung der Gesamtwehr in der Elbschehalle um 20:12 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Gustav-Vorsteher-Strasse alarmiert. Hier hatte ein Anrufer festgestellt, dass aus einem abgestellten Fahrzeug einer Reinigungsfirma Flüssigkeit auf die Straße tropfte. Durch die eingesetzten Einsatzkräfte konnte der Fahrer ermittelt werden und es konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Aus einem fest verbauten Tank in dem Fahrzeug tropfte lediglich Reinigungswasser auf die Fahrbahn. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden dann um 20:46 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Recyclingbetrieb in der Nielandstraße alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnte durch den Einsatzleiter eine stärkere Rauchentwicklung über einer Lagerhalle festgestellt werden, sodass direkt die auf der Heimfahrt befindliche Löscheinheit Esborn nachgefordert worden ist. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte mitgeteilt werden, dass es zu einer Rauchentwicklung aus einer Papierschredderanlage gekommen war, es aber keine offenen Flammen gab. Ein betroffener Mitarbeiter der Firma, welche erste Löschmaßnahmen mit einer Gießkanne durchgeführt hatte, wurde vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben. Dieser konnte allerdings nach einer Untersuchung vor Ort verbleiben. Durch die Feuerwehr wurde ein Löschangriff aufgebaut und die Maschine von zwei Trupps unter Atemschutz kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich das Feuer in der Maschine ausbreitete, aber keine Gefahr für die restliche Halle ausging. Unter Aufsicht von Mitarbeitern der Firma und der Feuerwehr wurde die Anlage leer gefahren und das Material über Schuttmulden ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Die im Vorfeld schon gepressten Papierballen wurden durch einen Gabelstapler der Firma ins Freie verbracht und dort auf eventuelle Glutnester kontrolliert. Diese wurden anschließend im Freien abgelöscht. Diese anstrengenden Maßnahmen wurden unter Atemschutz durchgeführt, sodass die Rufbereitschaft der Kreisfeuerwehrzentrale die Einsatzkräfte mit neuen Atemschutzgeräten versorgte. Nach der Durchführung aller Arbeiten wurde gemäß dem Hygienekonzept der Feuerwehr Wetter (Ruhr) die Einsatzkleidung der eingesetzten Kräfte direkt gegen Wechselkleidung vor Ort getauscht. Hierbei unterstützen drei Kameraden der Löscheinheit Alt-Wetter mit einem Gerätewagen. Nach guten vier Stunden konnte die Einsatzstelle einem Betriebsverantwortlichen übergeben werden, mit der Auflage weiterhin das Papier auf eine erneute Rauchentwicklung zu überwachen.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell