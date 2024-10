POL-GT: Wohnungseinbruch in Verl

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Mittwochnachmittag (02.10., 16.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße In den Gründen eingebrochen. Zeugen bemerkten zwei Einbrecher und sprachen sie an. Daraufhin flüchteten diese. Sie sprangen durch ein Fenster und fuhren mit einem dunklen Auto davon. Den Angaben nach handelte es sich um einen schwarzen Mercedes. Vermutlich entkamen die ...

