Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeuge bemerkt Einbrecher in Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Mittwochnachmittag (02.10., 16.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße In den Gründen eingebrochen.

Zeugen bemerkten zwei Einbrecher und sprachen sie an. Daraufhin flüchteten diese. Sie sprangen durch ein Fenster und fuhren mit einem dunklen Auto davon. Den Angaben nach handelte es sich um einen schwarzen Mercedes. Vermutlich entkamen die Einbrecher ohne Beute.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell