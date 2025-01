Rudolstadt (ots) - Wiederholt drangen Unbekannte mit brachialer Gewalt in einen Rudolstädter Handyladen ein und stahlen mehrere Mobiltelefone- bereits am 19.12.24 kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge kam es am heutigen Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, durch mehrere Unbekannte zum gewaltsamen Eindringen in den Shop in der Marktstraße/ Kleine Badergasse. Mit einem Gullydeckel wurden ...

