POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheunenbrand in Frankenhardt

Aalen (ots)

Gegen 02:15 Uhr wurde am Samstagmorgen der Polizei ein Scheunenbrand im Gewann Greut südöstlich von Honhardt gemeldet. Die Scheune brannte zur Hälfte nieder, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 EUR entstand. Die Feuerwehr Frankenhardt war mit 40 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Ein technischer Defekt an einer Ballenpresse, wodurch Glutnester in neu eingelagerten Heuballen waren, erscheint zum derzeitigen Kenntnisstand als wahrscheinlich.

