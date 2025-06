Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Bauschutt entsorgt, Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Murrhardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Freitagmorgen, gegen 07:10 Uhr befuhr eine 63-jährige Mercedes-Fahrerin die L 1119 von Murrhardt kommend in Richtung Vorderwestermurr. In einer Rechtskurve kam der 63-Jährigen plötzlich ein silberner PKW entgegen, der aus unklarer Ursache mit der Hälfte des Fahrzeugs auf der Fahrspur der Mercedes-Fahrerin fuhr. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte die 63-Jährige einen Zusammenstoß mit dem silberfarbenen Auto verhindern. Dabei prallte der Mercedes der 63-Jährigen gegen einen Bordstein. Dadurch entstand ein Sachschaden am Vorderrad in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher im silbernen PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Murrhardt führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192 5313.

Plüderhausen: Bauschutt auf fremdem Grundstück entsorgt

Zwischen Mittwoch und Freitag wurde ein Gartenzaun im Elsternweg von bisher unbekannten Personen beschädigt. Zudem wurde mehrfach auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses bei Nacht Bauschutt von unbekannten Personen entsorgt. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Urbach: Auto zerkratzt

Ein im Größenwiesenweg geparkter Pkw wurde auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt und hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt, bemerkt wurde der Schaden am Freitag. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

