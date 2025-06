Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Unfallflucht und Einbruch

Aalen (ots)

Gailsdorf: Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitagmorgen zwischen 9:30 Uhr und 10:00 Uhr wurde auf dem Parkplatzareal Schillerpark in der Schillerstraße ein Pkw des Herstellers Mercedes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt, welcher sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte und einen Schaden von mehreren tausend Euro hinterließ. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07971 95090 beim Polizeiposten Gaildorf zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfall an Fußgängerüberweg

Am Freitag gegen 6:45 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw die Karl-Kurz-Straße von Michelbach in Fahrtrichtung Hessental, als auf der Höhe des Bahnhofs ein 24-Jähriger mit einem E-Scooter einen Fußgängerüberweg befuhr. Dies bemerkte des junge Autofahrer zu spät, wodurch es zur Kollision mit dem 24-Jährigen kam und dieser leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Frankenhardt: Einbruch in Burgbergturm

Zwischen Donnerstag 17:30 Uhr und Freitag 7:30 Uhr wurde im Burgbergturm durch einen unbekannten Täter die Tür zu einer Gaststätte geöffnet und anschließend Diebesgut im Wert von rund 250 Euro entwendet. Des Weiteren versuchte der Unbekannte einen dortig geparkten Getränkeanhänger zu öffnen, was jedoch misslang. Insgesamt geht man von einem Sachschaden in einer Höhe von rund 1.500 Euro aus. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

