POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche und Unfallflucht

Frankenhardt: Unfall während Überholmanöver

Am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr befuhren ein 22-jähriger BMW-Fahrer und eine 33-jährige Wohnmobil-Lenkerin hinter einem Traktor die L1064 von Spaichbühl in Fahrtrichtung Gründelhardt, als der 22-Jährige zum Überholen ausscherte. Dies übersah die 33-Jährige und scherte ebenfalls zum Überholen aus. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden im vierstelligen Bereich entstand.

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag 0 Uhr und Donnerstag 19:30 Uhr wurde in der Straße "In der Kürz" durch einen unbekannten Versucht über ein Fenster in ein Haus einzubrechen. Dies misslang, weshalb der Unbekannte von seinem Vorhaben abließ. Durch den Versuch entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Mögliche Zeugen, können sich unter der 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim melden.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Verkaufsgeschäft

Am frühen Freitagmorgen gegen 1:05 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Verkaufsraum eines Fachgeschäfts in der Neue Straße und entnahm dort zielgerichtet mehrere hundert Euro Wechselgeld aus einer Kasse. Anschließend soll er das Geschäft verlassen haben und in Richtung eines Drogeriemarktes gegangen sein.

Michelfeld: Einkaufswagenunterstand beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteleinzelhandels in der Daimlerstraße wurde am Mittwoch gegen 18:30 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Einkaufswagenunterstand beschädigt, woraufhin dieser den Unfallort unerlaubt verließ. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Braunsbach: Unfall durch unklare Abbiegesituation

Am Donnerstag gegen 17:50 Uhr waren eine 18-jährige Motorradfahrerin und ein 28-jähriger BMW-Fahrer auf der K2558 aus Richtung Gaildorf unterwegs. An einer Kreuzung in Richtung Herdtlingshagen wollte der BMW-Fahrer nach links abbiegen. Die Motorradfahrerin erkannte dies offenbar zu spät und setzte zum Überholen an - in der Annahme, der Pkw wolle nach rechts abbiegen. Aufgrund dieses Missverständnisses kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision. In der Folge wurde die Motorradfahrerin nach links abgewiesen und prallte gegen einen Vorwegweiser. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

