Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmiererei - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Farbschmiererei

Ein Stein-Gabionen-Zaun in der Albstraße in Waldhausen wurde zwischen Mittwochabend, 20 Uhr und Donnerstagmorgen, 8:30 Uhr, mit roter Farbe besprüht. Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Kind angefahren und geflüchtet

Am Donnerstag um 10:30 Uhr fuhr ein 13-jähriger Junge ordnungsgemäß mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in der Bischof-Fischer-Straße, als wohl plötzlich aus einer Tiefgaragenausfahrt ein weißer PKW herausfuhr und mit dem Jungen kollidierte. Aufgrund des Anstoßes stürzte der Junge und verletzte sich hierbei. Der Fahrer des weißen PKW habe jedoch seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Radfahrer stürzt

Am Donnerstagmittag befuhr ein 82-jähriger Lenker eines Pedelec die Spieselstraße bergab in Richtung Sonnenbergstraße. Beim Bremsen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wört: Seitenfenster eingeschlagen

An einem Renault, der zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, in Bösenlustnau geparkt war, wurde in dieser Zeit die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964 330001 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell