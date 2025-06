Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln leistet Widerstand

Aalen (ots)

Am Dienstagabend gegen 17:30 Uhr ging ein 28-jähriger Mann eine 30-jährige Frau in einem Treppenhaus eines Wohnhauses in der Wirtsgasse körperlich an. Der Mann, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, schlug die Frau zunächst und küsste sie anschließend gegen ihren Willen. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv. Als er geschlossen werden sollte, schlug er nach den Beamten und spuckte auf diese. Der 28-Jährige leistete massiven Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten, sodass eine Beamtin und ein Beamter leicht verletzt wurden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

