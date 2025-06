Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rudersberg: Vorfahrt missachtet

Eine 42-jährige Seat-Fahrerin missachtete am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr an der Kreuzung Backnanger Straße / Goethestraße die Vorfahrt einer 20-jährigen Ford-Fahrerin und verursachte dadurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. Der Ford prallte anschließend noch gegen einen Gartenzaun, der ebenfalls beschädigt wurde. Die 20-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt 6000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Mittwochabend zwischen 19:35 Uhr und 21:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Wieslauftalstraße einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Unfall mit Leichtverletzter

Ein 24-jähriger BMW-Fahrer überholte am späten Mittwochabend kurz vor 22:00 Uhr eine vor ihm fahrende 18-Jährige in ihrem VW innerorts auf der Manfred-von-Ardenne-Allee. Die 18-Jährige war gerade dabei, nach links in die Karl-Ferdinand-Braun-Straße abzubiegen, als ihr der BMW in die linke Fahrzeugseite prallte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro.

Weissach im Tal: Vorfahrt missachtet

Ein 69-jähriger Toyota-Fahrer übersah in der Ringstraße am Mittwochmorgen eine von rechts kommende 28-jährige BMW Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell