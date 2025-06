Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Diebstähle - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl und Vandalismus

Zwischen Donnerstag, 05.06.25 und dem heutigen Mittwoch, 9.30 Uhr, drangen unbekannte Personen in das Gebäude der ehemaligen Friedensschule in der Elisabethenstraße ein und verwüsteten dort einen Raum, der von einer Hilfsorganisation genutzt wird. Es wurden Speisereste und sämtliches Inventar auf den Boden geworfen und Küchenutensilien entwendet. Zudem wurde eine Tür mitsamt dem Türrahmen herausgerissen und ein PC-Monitor zerstört. Es wird von einem Gesamtsachschaden in Höhe von 5145 Euro ausgegangen. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Bopfingen: Verkehrsunfall mit Verletztem auf der B29

Am Mittwoch, gegen 09:25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 29 zwischen Aufhausen und Oberdorf. Ein 53-jähriger Audi-Fahrer beabsichtigte, von der B29 nach links in die Waldstraße abzubiegen und bremste daher seinen Wagen ab. Der hinter ihm fahrende 24-jährige Lenker eines Daimler-Benz übersah den Bremsvorgang und den Stillstand des vorausfahrenden Fahrzeugs und fuhr diesem auf. Der Unfall hatte schwerwiegende Folgen: Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Audi erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen.

Aalen: Unfallflucht

Am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 10:54 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße in Aalen. Ein bislang Fahrzeug stieß beim Einparken gegen einen dort geparkten Fahrzeug PKW. Anschließend entfernte sich der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Flüchtigen machen können. Insbesondere wird nach Personen gesucht, die das beteiligte Fahrzeug in der Umgebung des Unfallortes gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Rucksack

Am Dienstag um 16:30 Uhr saß ein 48-jähriger Mann auf einer öffentlichen Sitzbank im Bereich des Mercatura, in Richtung ZOB, als plötzlich ein ihm unbekannter Mann auf ihn zukam, ihn umarmte und ihn als seinen Freund begrüßte. In diesem kurzen Moment habe der Unbekannte aus der obersten Tasche des Rucksacks, den der 48-Jährige auf dem Rücken, ein iPhone 14 im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Der Unbekannte, der laut dem Zeugen vermutlich aus Nordafrika stammt, hatte ein sehr auffälliges Tattoo am Hals und lockige Haare. Hinweise auf den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Kasse aufgebrochen

Eine Geldkassette in einem Selbstbedienungshofladen in der Ölmühle wurde zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr und Mittwochmorgen, 10:15 Uhr, mittels einem Bolzenschneider oder einem ähnlichen Werkzeug aufgebrochen und daraus das Bargeld entwendet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Mutlangen: Heckenbrand

Am Mittwoch gegen 10 Uhr geriet eine Hecke am Feldrand der Erlengasse, bei der dortigen Brücke, welche die Landstraße 1156 überquert, in Brand. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen wurden wohl von zwei bislang unbekannten Jugendlichen mehrere Zeitungen in die Hecke gesteckt und entzündet. Nachdem Spaziergänger auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchteten zwei Jugendliche von der Brandstelle in Richtung Mutlangen. Beide Jugendliche waren männliche und trugen helle Kleidung. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise auf die beiden Jugendlichen nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Brennende Mulde

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr geriet in der Neißestraße der Inhalt einer Absetzmulde aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Mulde war mit Dachpappe, Styropor und sonstigem Müll gefüllt. Durch die Feuerwehr Bettringen, die mit einem Fahrzeug und neun Wehrleuten vor Ort kamen, wurde die Mulde abgelöscht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell