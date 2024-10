Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach tätlichem Angriff: Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart- Ost (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann soll sich am Mittwoch (23.10.2024) bei seiner vorläufigen Festnahme gewehrt und Polizeibeamte tätlich angegriffen haben. Eine Zeugin meldete gegen 09.00 Uhr einen Mann in einer Gaststätte, der eine Pistole bei sich tragen soll. Die alarmierten Beamten trafen den Mann in der Gaststätte an und stellten fest, dass dieser tatsächlich eine Softairwaffe dabei hatte. Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Dabei versuchte er den Polizeibeamten einen Kopfstoß zu versetzen und verletzte sich hierbei leicht. Der 26-Jährige, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Klinik gebracht.

