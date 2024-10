Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (22.10.2024) einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der versucht haben soll, einen 46-Jährigen zu bestehlen. Die beiden Männer gerieten gegen 14.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Österreichischer Platz in Streit, in dessen Verlauf der Tatverdächtige in die Tasche 46-Jährigen gegriffen und Geld gefordert haben soll. Anschließend soll der 35-Jährige den 46-Jährigen zu Boden gebracht, den Kopf seines Kontrahenten auf den Boden geschlagen und ihn gewürgt haben. Passanten alarmierten daraufhin die Polizei, die den Tatverdächtigen vorläufig festnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 35-jährigen Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

