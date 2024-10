Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Eine unbekannte Person hat am Dienstag (22.10.2024) an der Friedrich-Ebert-Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Die 75-jährige Besitzerin eines Mercedes-Benz parkte ihr Fahrzeug gegen 9.30 Uhr ordnungsgemäß auf Höhe der Hausnummer 71 in Fahrtrichtung Mia-Seeger-Straße. Als sie gegen 10.10 Uhr zurückkam, entdeckte sie Schäden am linken Außenspiegel sowie dem linken vorderen Kotflügel ihres Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Tatort. Die Auswertung des Schadensbildes ergab, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers mutmaßlich um einen LKW oder einen Transporter der Marke Mercedes-Benz handelt, welches infolge des Unfalls Schäden am rechten Rücklicht aufweisen muss. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell