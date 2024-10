Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Telefontrickbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 76 Jahre alter Mann ist am Dienstag (22.10.2024) in die Fänge von Telefontrickbetrügern geraten und hat dadurch Bargeld im fünfstelligen Bereich verloren. Gegen 10.35 Uhr rief ein angeblicher Staatsanwalt bei dem Senior an und gaukelte ihm vor, dass sein Bargeld auf Grund eines angeblich bevorstehenden Einbruchs bei ihm zuhause nicht mehr sicher sei. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer den 76-Jährigen dazu, das Bargeld an der Adalbert-Stifter-Straße an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Der Mann soll etwa 170 Zentimeter groß und 20 bis 25 Jahre alt sein. Er trug eine blaue Basecap und hatte eine normale Statur. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

- Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! - Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf 110 nach! - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110! - Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell