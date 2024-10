Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Leiche eingemauert - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (21.10.2024) einen 47 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine 48 Jahre alte mutmaßliche Lebensgefährtin getötet zu haben. Ein Angehöriger und mehrere Bekannte meldeten die 48-Jährige am 16.10.2024, nachdem Sie seit mehreren Wochen und Monaten keinen Kontakt mehr zu ihr herstellen konnten, bei der Polizei als vermisst. Bei den anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Aufenthaltsort der Vermissten rückte der 47 Jahre alte Tatverdächtige in den Fokus der Ermittlungen. Am Montag durchsuchten Polizeibeamte schließlich mit richterlichem Beschluss, auch mit Hilfe eines Leichenspürhundes, die gemeinsame Wohnung. Als die Ermittler eine Mauer öffneten, entdeckten sie in einem Hohlraum dahinter einen Leichnam und nahmen den Tatverdächtigen daraufhin fest. Die Hintergründe der Tat sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und den 47-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

