Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl, Ladendieb von Auto angefahren, Mann angegangen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Spirituosen

Ein Dieb schlug zwischen Montag 23 Uhr und Dienstag 20:30 Uhr das Fenster einer Gaststätte in der Gipsmühle ein und entwendete daraus mehrere Flaschen Spirituosen. Weiter entwendete der Dieb nochmals mehrere Flaschen Alkohol aus einem dort geparkten Getränkewagen. Diesen öffnete er hierfür ebenfalls gewaltsam. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Untermünkheim: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am Mittwochmorgen gegen 01:20 Uhr befuhr eine 65-jährige Toyota-Fahrerin die A6 in Richtung Mannheim. Dort fuhr sie aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr fahrenden 47-jährigen LKW-Fahrer auf. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro. Die Fahrbahn musste im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Crailsheim: Unfall an Stauende

Ein 20-jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr auf der B290 unterwegs. Hierbei übersah er, dass sich der vor ihm fahrende Verkehr verkehrsbedingt staute. Der 20-Jährige fuhr auf einen 30-jährigen Seat-Fahrer auf und schob diesen auf einen davorstehenden 48-jährigen VW-Fahrer auf. Durch den Unfall wurden der 20-jährige Fahrer des Seat, sowie ein 4 und ein 2 Jahre altes Kind leicht verletzt. Der Fahrer des VW, sowie eine 49-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Freitag in einem Zeitraum von 19:45 Uhr und 20:15 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Schönebürgstraße nahe eines Lebensmitteleinkaufsladens ein Pkw des Herstellers Skoda beschädigt. Dabei entstanden Beschädigungen an der hinteren linken Beifahrertüre worauf hin der unbekannte Verursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit verließ ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen, werden gebeten, Hinweise unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Ladendieb von Auto angefahren

Nach einem vorangegangenen Ladendiebstahl am Dienstag gegen 18:15 Uhr überquerte ein 37-jähriger rennend, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Fahrbahn im Alten Postweg auf der Höhe eines Lebensmitteleinzelhandels und wurde hierbei von einem 28-jährigen Ford-Fahrer erfasst. Anschließend wurde der 37-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Crailsheim: Medizinischer Notfall verursacht Unfall

Auf der Nord-West-Umgehung kam am Dienstag gegen 15:50 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, verursachte einen Sachschaden von ca. 10.000 Euro und wurde hierdurch leicht verletzt.

Schrozberg: Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

Aufgrund eines Sekundenschlafs kam am Dienstag gegen 18:50 Uhr ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn der B290 in einer Linkskurve kurz vor Riedbach ab und pralle anschließend gegen einen Baum. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Crailsheim: Mann von Unbekannten angegangen

Am Dienstag gegen 19:50 Uhr wurde in der Wilhelmstraße vor einem Restaurant ein Mann festgestellt, der angab, von einer Gruppe von drei Personen angegriffen worden zu sein. Er berichtete, dass einer der Angreifer ihn von hinten mit dem Ellenbogen geschlagen habe. Beim Eintreffen der Polizei war sein T-Shirt bereits zerrissen. Der Mann beschrieb die Täter folgendermaßen: Einer soll etwas mollig gewesen sein, ein anderer groß und blond. Alle drei seien ungefähr 20 Jahre alt gewesen. Nach dem Vorfall seien die Personen in einen roten Audi E-Tron eingestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Zeugen, die Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

