Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl und verlorene Ladung

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: E-Scooter entwendet

Am Montag zwischen 16:37 Uhr und 21:14 Uhr wurde ein E-Scooter vom Hersteller Xiaomi mit dem Kennzeichen 685 JCR, der am Endersbacher Bahnhof verschlossen abgestellt war, gestohlen. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall zwischen Radfahrern

Ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Dienstagabend kurz nach 22:30 Uhr die Unterführung zwischen der Straße An der Talaue und der Alten Bundesstraße. Hierbei musste er einem Fußgänger, der sich auf dem Radweg befand, ausweichen und kollidierte mit einem entgegenkommenden 59 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Der 59-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Backnang: Mann verletzt sich bei Motorradunfall

Ein 28- jähriger Motorradfahrer überholte am Dienstagmittag zwei Pkws auf der Verbindungsstraße von Backnang in Richtung Ungeheuerhof. Hierbei bemerkte er zu spät, dass ein 75- Jähriger mit seinem Renault samt Anhänger aus einem Feldweg auf die Fahrbahn einfuhr und kollidierte mit dem Pkw. Der 28- Jährige zog sich hierbei mehrere Blessuren zu, weshalb er vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Am Motorrad und dem Renault entstand Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

Aspach: Unfall unter Drogeneinfluss

Am frühen Mittwochmorgen befuhr ein 24- Jähriger mit seinem Porsche die B328 in Richtung Backnang als er zunächst nach links von der Fahrbahn abkommt, circa 50 Meter später nach rechts lenkt und anschließend mit dem Bankett am rechten Fahrbahnrand kollidiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 25.000 Euro.

Fellbach: Betrunken Unfall verursacht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte eine 47- jährige Opel Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Talstraße zu rangieren. Aufgrund der erheblichen Alkoholisierung stieß sie mehrfach gegen einen Stein und den VW eines 19- Jährigen. Da der junge Mann sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Pkw befand und alles beobachten konnte, informierte er die Polizei über die Situation. Bei einer anschließenden Atemalkoholkontrolle konnten bei der Frau knapp 2 Promille festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro.

Kernen im Remstal: Porzellan auf der Fahrbahn

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr wird auf der Hauptstraße großflächig zerbrochenes Porzellan aus Tellern und Tassen auf der Fahrbahn festgestellt. Die Polizei in Fellbach sucht unter 0711 57720 Zeugen und eventuelle Geschädigte die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell