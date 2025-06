Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Ladung verloren - Unfälle

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer die L1084 von Aalen nach Neresheim. Zeitgleich befuhr eine 62-jährige, ebenfalls VW-Fahrerin, die L1084 von Elchingen nach Aalen. Als der 27-Jährige nach links abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden VW der 62-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 27-Jährige leicht verletzt wurde.

Heubach: Katze ausgewichen und verletzt

Aufgrund einer querenden Katze musste am Dienstag, gegen 6.40 Uhr, ein 38-jähriger Roller-Fahrer auf der Ziegelwiesenstraße in Richtung Ostlandstraße nach rechts ausweichen. Infolgedessen kam er am rechten Fahrbahnrand, zwischen dem Heck eines dort geparkten Renault und einer angrenzenden Hecke, zum Stehen. Hierbei wurde der 38-Jährige leicht verletzt und musste zur weiten Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

Mögglingen: Ladung verloren - 5000 Euro Sachschaden

Am Dienstag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 41-Jähriger mit seinem VW mit Anhänger die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Aufgrund unzureichend gesicherter Ladung, fiel diese teilweise vom Anhänger und beschädigte einen dahinterfahrenden Daimler-Benz einer 52-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd/Degenfeld: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 12.45 Uhr, die L1160 in Richtung Weißenstein. Hierbei kam er mit seinem schwarzen PKW aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf vier Meter Länge einen dortigen Zaun. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 entgegen.

