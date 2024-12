LPI-J: Pkw kollidiert mit Bus und flüchtet

Weimar (ots) - Am späten Abend des vergangenen Sonntags geriet ein junger Fahrzeugführer in einen selbstverschuldeten Verkehrsunfall. In Buttelstedt fielen dem 23-Jährigen kurzzeitig die Augen zu, sodass er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit einem Laternenmast, wodurch am Pkw sowie am Mast Sachschäden entstanden. Dem Gesetz nach lag der Ursache ein körperlicher Mangel zugrunde, sodass er sich nun strafrechtlich verantworten muss. ...

