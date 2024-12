Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach Täter nach Diebstahl

Weimar (ots)

Bad Berka: Am Vormittag des 02.10.2023 wurde einer Frau die Geldbörse in einem Einkaufsmarkt in Bad Berka aus ihrer Handtasche gestohlen. Die darin befindliche EC-Karte wurde im Anschluss mehrfach unberechtigt genutzt, um Geld abzuheben. Insgesamt entstand ein Schaden über 760 Euro. Am Abend des Tattages hat eine Überwachungskamera einer Bank in Neumünster den Täter beim Abheben von Bargeld mit der gestohlenen Karte aufgenommen. Wer kennt die abgebildete Person oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Bitte wenden sie sich an die Kriminalpolizeistation in Weimar (Tel. 03643 882-0, E-Mail: kps.weimar@polizei.thueringen.de). Das Aktenzeichen, welches mit angegeben werden soll, lautet 0260151/2023.

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

