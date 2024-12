LPI-J: Packstationen beschädigt

Weimar (ots) - Die Polizei in Weimar ermittelt seit dem vergangenen Sonntag in einem Fall wegen Fahrlässiger Körperverletzung durch einen Hund. Am Sonntagnachmittag lief eine 73-jährige Frau in der Kaunaser Straße in Weimar, als ein Mann mit einem Hund ihr entgegenkam. Der Boxer, der von dem Mann an der Leine geführt wurde, lief plötzlich auf die Frau zu, sodass sie aus Angst zurückwich und nach hinten stürzte. Dabei hatte sie sich derart am Kopf verletzt, dass sie ...

