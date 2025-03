Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Halle eingebrochen - Zeugen gesucht

Lachen-Speyerdorf (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Montag den 10.03.2025 00:00 Uhr bis Dienstag, den 11.03.2025 17:00 Uhr in Lachen-Speyerdorf in eine Halle des Technischen Hilfswerkes eingebrochen. Sie durchtrennten den Maschendrahtzaun, entfernten an einem Hallentor zur Fahrzeughalle ein Element und entwendeten mehrere Kabel, Kabeltrommeln und Verteiler. Die Höhe des Sachschadens wird im unteren fünfstelligen Bereich angesiedelt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

