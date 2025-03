Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Fahrzeug

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag den 11.03.2024 wurde zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr aus einem Fahrzeug in der Grainstraße ein Geldbeutel entwendet, der auf dem Beifahrersitz lag. Unbekannte schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und nahmen den Geldbeutel an sich. Die Täter erbeuteten lediglich Bargeld im unteren zweistelligen Bereich sowie Führerschein, Personalausweis und mehrere Karten.

