Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streit auf Kinderspielplatz eskaliert

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Streit am Dienstag den 11.03.2025 gegen 13:00 Uhr auf einem Spielplatz im Bereich der Branchweilerhofstraße ist nach zunächst verbalen Entgleisungen in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet. Nach bisherigen Erkenntnissen rauchten zwei jugendliche Mädchen auf dem Spielplatz und blockierten Geräte, was eine Mutter mit zwei Kindern monierte. Nach ersten Beschimpfungen flogen Tetrapacks und anschließend Fäuste und Füße. Am Ende gab es bei den Beteiligten Hämatome, ausgerissene Haare und abgebrochene Fingernägel. Da die Beteiligten den Sachverhalt unterschiedlich darstellten, wurde gegen die drei Damen jeweils eine Strafanzeige wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell