LWSPA M-V: Arbeitsunfall auf einem Seeschiff im Rostocker Überseehafen

Rostock (ots)

Am Dienstag, den 25.02.2025, wurde der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock gegen 14:00 Uhr gemeldet, dass es zu einem Arbeitsunfall auf einem Seeschiff im Rostocker Überseehafen gekommen sei. Vermutlich gegen 13:15 Uhr stürzte ein Angestellter, der sich im Rahmen von Verladearbeiten an Bord des Cargoschiffes (Flagge: Antigua und Barbados) aufhielt, durch eine Öffnung in einen Laderaum des Seeschiffes. Infolge dieses Sturzes aus ca. sechs Metern Höhe zog sich der Mann lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der 58-jährige Deutsche aus dem Landkreis Rostock wurde vom Rettungsdienst sofort in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Die Wasserschutzpolizei Rostock nahm gemeinsam mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) Mecklenburg-Vorpommern den Sachverhalt auf. Die Staatsanwaltschaft Rostock wurde ebenfalls informiert. Anhaltspunkte, die auf eine Straftat deuten, können derzeit ausgeschlossen werden.

