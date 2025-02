Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch

Neunkhausen (ots)

Am Freitag, den 31.01.2025, gegen 20:45 Uhr kam es in der Hachenburger Straße in Neunkhausen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der Eigentümer bemerkte bei der Rückkehr nach Hause, wie sich eine dunkel gekleidete Person von seinem Grundstück fußläufig entfernte. Im Anschluss wurde festgestellt, dass unbekannter Täter die Terrassentür aufgehebelt hatte und sich so Zugang zum Wohnhaus verschaffte. Es wurde offenbar jedoch nichts gestohlen.

Hinweise an die Polizei Hachenburg, tel. 02662-95580

