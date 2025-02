Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der B 414 - Zeugenaufruf

Bad Mariennberg (ots)

Am Sonntag, 02.02.2025 gegen 22:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Hachenburg innerhalb der Ortslage Bad Marienberg ein mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrender Pkw Mercedes auf, welcher u.a. linksseitig an einer Verkehrsinsel vorbeifuhr. Der Pkw sollte im Folgenden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit war ein Aufschließen des Streifenwagens jedoch nicht möglich. Im Folgenden schloss der Pkw Mercedes auf einen an der Einmündung der Kirburger Straße auf die Bundesstraße 414 stehenden Pkw Audi auf. Beide Fahrzeuge fuhren anschließend hintereinander auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Kirburg auf. Im Folgenden lieferten sich die Fahrzeugführer ein Rennen, bei welchen auch ein weiterer in Fahrtrichtung Kirburg fahrender Pkw, überholt wurde. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen konnten die Fahrzeuge erst in der Ortslage angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Führerscheine der beiden 18- und 35-jährigen Fahrzeugführer wurden sichergestellt.

Zeugen des Rennens werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg (E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de oder Telefonnummer: 02662-9558-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell