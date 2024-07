Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher in Freibad macht Beute

Nicht nur nach Abkühlung suchte am Samstag oder Sonntag ein Unbekannter in Laupheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, war zwischen 2 Uhr und 6.45 Uhr ein Unbekannter in das Parkbad in der Lange Straße gewaltsam eingedrungen. Der Einbrecher hatte an dem Hauptgebäude sowie auch an dem Kassenhaus mehrere Fenster mit einem Hebelwerkzeug geöffnet. Aus einer Kasse nahm der Dieb wohl Bargeld mit. Der zurückgelassene Schaden mit mehreren tausend Euro war weitaus größer. Die Polizei Laupheim hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

