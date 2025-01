Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anwohnerin störte Unbekannten bei Tatausführung; Fahrräder gefunden: Besitzer gesucht; Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Anwohnerin störte Unbekannten bei Tatausführung - Offenbach

(fg) Am Donnerstagnachmittag versuchte ein etwa 20 Jahre alter Unbekannter sich über einen rückwärtig gelegenen Kellerzugang sowie einer Terrasse Zugang zu einem Wohnhaus in der Friedensstraße (100er Hausnummern) zu verschaffen. Hierzu setzte er mehrfach mit einem nicht näher bekannten Hebelwerkzeug an und verursachte einen Schaden von rund 4.000 Euro. Da die Anwohnerin ein "Knacken" im Wohnzimmer bemerkte, wurde sie auf den Täter aufmerksam und forderte diesen lautstark auf, das Grundstück zu verlassen. Daraufhin floh der 1,75 bis 1,80 Meter große Mann. Er sei glattrasiert gewesen und habe Sportbekleidung getragen; ersten Erkenntnissen zufolge war er mit einem blauen Kapuzenpullover mit weißen Ärmeln bekleidet. Der Einbruchsversuch ereignete sich gegen 12.40 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen - Heusenstamm

(cb) Gleich zwei Zigarettenautomaten wurden durch Unbekannte im Stadtgebiet Heusenstamm aufgebrochen und geplündert, weshalb die Ermittler nun einen möglichen Tatzusammenhang prüfen. Eine aufmerksame Gassigängerin meldete am Donnerstagabend, gegen 22.10 Uhr, der Polizei in Heusenstamm einen aufgeflexten Zigarettenautomaten in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ersten Erkenntnissen nach haben Unbekannte den Automaten gewaltsam geöffnet und aus diesem Zigaretten und Bargeld gestohlen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Schutzleute stellten anschließend, gegen 22.30 Uhr, in der Max-Planck-Straße (einstellige Hausnummern) einen weiteren Zigarettenautomaten fest, der auf ähnliche Weise geöffnet wurde. Auch hier wurden sämtliche Zigarettenpackungen von den Tätern mitgenommen. Der Sachschaden beträgt in diesem Fall ebenfalls etwa 1.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06104 6908-0 an die Polizei in Heusenstamm.

3. Fahrräder gefunden: Besitzer gesucht - Heusenstamm

(mm) Bereits am 9. Januar 2025 stellten Beamtinnen und Beamte fünf Fahrräder im Rahmen eines Einsatzes sicher. Zwei der Räder konnten bereits ihren rechtmäßigen Besitzern ausgehändigt werden, bei den anderen Rädern wird der Eigentümer noch gesucht. Es könnte sich hierbei ebenfalls um zuvor gestohlene Fahrräder handeln. Es handelt sich hierbei um folgende Fahrräder:

- Mountainbike, Cube, XCT30, silber/orange

- Mountainbike, Ghost, SE6000, grau/grün

- Mountainbike, Trix, schwarz/grün

Das betreffende Fahrrad kann nur mit einem geeigneten Eigentumsnachweis herausgegeben werden. Die Besitzer sollen sich telefonisch bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 melden. Hinweis: Dieser Meldung sind Fotos der Fahrräder beigefügt.

4. Hyundai gestohlen - Rödermark / Urberach

(mm) Autodiebe haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 22.30 und 9.30 Uhr einen Hyundai Santa Fe in weiß mit OF-Kennzeichen gestohlen. Das Fahrzeug stand unter einem Carport vor einem Einfamilienhaus in der Pestalozzistraße (70er-Hausnummern). Da der PKW über die sogenannte "Keyless-Go"-Funktion verfügt, ist es möglich, dass die Unbekannten einen Funkwellenverstärker zum Öffnen des Fahrzeuges genutzt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu dem Diebstahl sowie dem Verbleib des Fahrzeugs unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zur Vorbeugung von Diebstählen rät die Kriminalpolizei:

- Parken Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Türen wirklich geschlossen sind. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu ihrem Fahrzeug zu senden. - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

5. Wer hat den schwarzen Daimler angefahren? - Seligenstadt

(cb) Ein bislang unbekannter Unfallverursacher dotzte am Donnerstag einen schwarzen Daimler mit GI-Kennzeichen an und flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Der Fahrzeugführer parkte den schwarzen Wagen am Donnerstag, gegen 7.35 Uhr, am Fahrbahnrand der Ellenseestraße (40er Hausnummern). Als er gegen 14.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er Beschädigungen an der Front feststellen. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt diesbezüglich Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 24.01.2025, Pressestelle, Felix Geis

