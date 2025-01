Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrradfahrerin von Motorradfahrer erfasst und beleidigt; Einbrecher flüchtete mit Schmuck ; Feuer entfacht: Böller in Altkleidercontainer gezündet und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Fahrradfahrerin von Motorradfahrer erfasst und beleidigt - Offenbach

(cb) Eine 29 Jahre alte Radfahrerin war am Mittwochmorgen auf einem Radweg in der Berliner Straße (260er Hausnummern) unterwegs, als neben ihr auf der Straße ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann auf seinem schwarzen Motorrad mit grauen Verzierungen fuhr. Der Motorradfahrer wollte augenscheinlich gegen 6.55 Uhr die Zweiradfahrerin überholen, erfasste jedoch das Rad mit seinem Lenker. Daraufhin stürzte die junge Frau und verletzte sich leicht. Statt sich um die Gestürzte zu kümmern, beleidigte der Motorradfahrer, welcher von kräftiger Statur war, die Radfahrerin mit rassistischen Worten. Sein Kopf war kahlrasiert, er trug einen Drei-Tage-Bart und er trug eine schwarze Motorradjacke. Auffällig war, dass der Mann ohne Helm unterwegs war. Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie Beleidigung aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

2. Unfallflucht: Wer hat den BMW beschädigt? - Offenbach

(mm) Zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmittag, 13 Uhr, wurde ein parkender BMW in der Sprendlinger Landstraße in Höhe der Hausnummer 35 durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Entweder beim Rangieren oder beim Vorbeifahren muss es zu einem Zusammenstoß mit der Front des blauen BMW gekommen sein, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unbehelligt von der Unfallstelle. Der Schaden am BMW wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Unbekannter bei Einbruchsversuch gestört - Offenbach

(mm) Während der Tatausführung wurde ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, beim Einbruchsversuch in der Arendsstraße (30er-Hausnummern) gestört. Erst hatte er mit einem länglichen Gegenstand versucht die Terrassentür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Da diese allerdings Stand hielt, versuchte er sich ebenfalls an einem Fenster; auch dies misslang. Eine Zeugin beobachtete das Ganze und machte auf sich aufmerksam. Danach flüchtete der Unbekannte. Die Zeugin konnte die Person als etwa 40 Jahre alten Mann beschreiben. Er soll zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen sein und kurzes dunkles Haar getragen haben. Bekleidet war er wohl mit einer dunklen Bomberjacke und einer dunklen Hose. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

4. Betrüger bringen Seniorin um Geld - Dietzenbach

(cb) Dreiste Betrüger hatten am Dienstagvormittag eine Rentnerin über ihr Festnetz kontaktiert und ihr vorgegaukelt, dass die Tochter einen Unfall verursacht hätte und nun in Haft säße. Um der Tochter aus ihrer misslichen Lage zu helfen, forderten die Ganoven über mehrere Stunden eine hohe Kaution. Die Seniorin glaubte den Trickbetrügern schließlich, nachdem diese die Dietzenbacherin über mehrere Stunden am Telefon mürbe machten. Die Rentnerin suchte all ihr Bargeld sowie ihren Schmuck zusammen und übergab schließlich in der Talstraße, gegen 15.30 Uhr, einen Beutel mit den Wertgegenständen an einen Unbekannten. Dieser war 30 bis 40 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hatte schwarze Haare, trug einen dunklen Bart und war mit einem hellen Mantel bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der bekannten Kripo-Hotline 069 8098-1234 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Kripo einmal mehr:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

5. Spurhalteassistenten ausgebaut: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte machten sich an einem in der Friedensallee (150er Hausnummern) an der Ecke zur Alicestraße abgestellten Audi A7 zu schaffen und bauten die beiden Spurhalteassistenten aus; offenbar ohne den schwarzen Wagen anderweitig zu beschädigen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagmorgen, 9 Uhr und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr. Der Wert der gestohlenen Autoteile beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Einbrecher flüchtete mit Schmuck - Obertshausen

(cb) Nur knappe 15 Minuten reichten einem Einbrecher am Mittwoch aus, um sich über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen und Schmuck zu stehlen. Ersten Erkenntnissen nach gelangte der Langfinger zwischen 9.50 Uhr und 10.05 Uhr, über ein geöffnetes Fenster in das Schlafzimmer der Erdgeschosswohnung in der Brückenstraße (20er Hausnummern). Dort nahm er verschiedene Schmuckstücke an sich und flüchtete mit diesen vermutlich über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Zeugen konnten den Täter wie folgt beschreiben: Er war 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß. Der Einbrecher hatte eine schlanke Statur und war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze sowie einer schwarzen Sporthose mit weißen Streifen. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die Beamten des Fachkommissariats.

7. Einbruchsversuch in Café - Dreieich / Buchschlag

(mm) Am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter in ein Café in der Buchschlager Allee einzubrechen. Erst versuchte er zwei bodentiefe Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln. Diese hielten den Versuchen jedoch stand; hierbei wurde lediglich der Rahmen der Fenster beschädigt. Danach griff der Ganove zu rabiateren Mitteln: Er schlug mit einem Stein mehrfach gegen die Scheibe des doppelverglasten Fensters. Die Scheibe ging teilweise zu Bruch. Dies reichte allerdings nicht für einen Einstieg ins Gebäude aus. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Örtlichkeit. Nach polizeilicher Einschätzung entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

8. Feuer entfacht: Böller in Altkleidercontainer gezündet - Langen

(mm) Die Feuerwehr musste am Mittwoch, gegen 12 Uhr, den Brand eines Altkleidercontainers in der Friedrich-Ebert-Straße (70er-Haunsummern) löschen. Durch Zeugen wurde anschließend gemeldet, dass ein Jugendlicher einen Böller angezündet und in den Container geworfen habe. Dies habe dann ein Feuer entfacht, welches sich schlagartig auf den gesamten Behälter ausbreitete. Durch anwesende Zeugen konnte der Unbekannte beschrieben werden: Es soll sich um eine männliche Person zwischen 14 und 15 Jahren gehandelt haben. Er hatte schwarze Haare und trug einen markanten roten Kapuzenpullover. Weitere Zeugenhinweise werden durch die Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 90300 entgegengenommen.

Offenbach, 23.01.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell