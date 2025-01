Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Deutlich zu schnell in der Baustelle unterwegs: Providastreife ahndet Verstöße; Präventionsarbeit vor Ort: Polizei und Seniorensicherheitsberatung der Stadt informierten Interessierte und mehr

1. Deutlich zu schnell in der Baustelle unterwegs: Providastreife ahndet Verstöße - Autobahn 66 und Bundesstraße 43a / 45

(mm) Am Sonntag konnten auf den Bundesstraßen und Autobahnen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen durch die Spezialisten der Operativen Einheit eklatante Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. So konnte dokumentiert werden, wie ein Fahrer mit seinem Auto auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe einer Baustelle bei erlaubten 80 km/h eine Geschwindigkeit von bis zu 145 km/h gefahren sein soll. An gleicher Stelle wurde der Fahrer allerdings noch überboten. Ein Verkehrsteilnehmer soll an dieser Stelle eine Maximalgeschwindigkeit von 159 km/h, also knapp das Doppelte des Erlaubten, gefahren sein. Beide Autofahrer erwartet nun ein entsprechendes Verfahren; hierbei steht auch ein vorrübergehender Verlust der Fahrerlaubnis im Raume. Weiterhin konnte auf den Bundesstraßen 43a und 45 jeweils ein Fahrer festgestellt werden, welche über eine längere Strecke den gesetzlichen Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug massiv unterschritten hatten. Auch hier könnte es zu einem vorübergehendem Fahrerlaubnisverlust kommen. Es handelte sich um einen 62 Jahre alten Audi-Fahrer sowie einen 28-jährigen BMW-Fahrer. Der 28-Jährige war auf der Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg unterwegs und soll hierbei über mehrere Kilometer den Sicherheitsabstand zu seinem Vordermann nicht eingehalten haben.

2. Wem gehört der weiße Kastenwagen? - Hanau / Kesselstadt

(cb) Die Polizei sucht diesmal nicht den Unfallverursacher, sondern einen weißen beschädigten Kastenwagen, welcher am Dienstagvormittag in der Frankfurter Landstraße (40er Hausnummern) parkte. Eine 69 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr gegen 12.30 Uhr auf einen Parkplatz und touchierte hierbei den abgestellten weißen Kastenwagen. Daraufhin entfernte sich die Seniorin vom Unfallort und meldete sich kurz darauf bei der Polizei. Die Polizei in Hanau bittet nun Zeugen des Unfalls sowie den Besitzer des beschädigten Kastenwagens, sich unter der Rufnummer 06181 100120-0 zu melden.

3. Präventionsarbeit vor Ort: Polizei und Seniorensicherheitsberatung der Stadt informierten Interessierte - Maintal

(fg) Am Dienstagabend informierten Polizeioberkommissarin Heike Lachmann von der Polizeistation Maintal gemeinsam mit Herrn Birkenstock von der Seniorensicherheitsberatung der Stadt Maintal über die gängigen Betrugsmaschen zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren (Anruf durch "falsche Polizeibeamte", Schockanruf, WhatsApp-Betrug, Enkeltrick). Der Vortrag, an dem etwa 20 Teilnehmende im Alter von 60 bis 80 Jahren teilnahmen, fand in den Räumlichkeiten der "Bürgerhilfe Maintal" statt. Den Interessierten wurden sowohl die jeweiligen Deliktsabläufe als auch entsprechende Handlungsanleitungen zur Vermeidung der Straftaten dargelegt sowie erläutert. Ziel dessen ist stets die Erlangung von Handlungssicherheit, eines stärkeren Sicherheitsgefühls und der Entwicklung eines "gesunden" Misstrauens. Die Anwesenden erhielten zudem Flyer und Infobroschüren. Mit dem neu gewonnen Wissen gaben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Ende der Veranstaltung an, künftig nicht Betrugsopfer zu werden und das Erlernte auch im Bekanntenkreis zu verbreiten. Die Veranstaltung stieß insgesamt auf reges Interesse. Folgeveranstaltungen sind geplant und die entsprechenden Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben.

4. Gaststättenkontrollen: Polizei und Stadtpolizei gemeinsam unterwegs - Maintal

(cb) Die Kriminalpolizei hat gemeinsam mit Beamten des Hessischen Präsidiums für Einsatz sowie dem Ordnungsamt der Stadt Maintal am Dienstagabend mehrere Gaststätten kontrolliert. Ziel dieser gemeinsamen Kontrolle, welche zwischen 16 und 20 Uhr stattfand, war die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels. Die eingesetzten Kräfte kontrollierten insgesamt fünf Gaststätten im Maintaler Stadtgebiet. Hierbei wurden durch das Ordnungsamt fünf Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Des Weiteren konnten die eingesetzten Beamten zwei nicht ordnungsgemäß zugelassene Glücksspielautomaten sicherstellen, in welchen sich Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich befand.

5. Hauseigentümerin überrascht Einbrecher - Rodenbach

(cb) Ein dunkel gekleideter Mann mit Mütze verschaffte sich am Dienstag, gegen 18.10 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Haus an der Anschrift "Am Alten Sportplatz" (einstellige Hausnummern). Nachdem der Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ins Erdgeschoss gelangte, öffnete er eine Zwischentür und betrat den Wohnbereich der Hauseigentümerin. Durch die entstandenen Geräusche wurde diese aufmerksam und begab sich in das Erdgeschoss, wo sie den Unbekannten überraschte. Dieser flüchtete daraufhin über das geöffnete Fenster in unbekannte Richtung. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

