Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei hatte Geschwindigkeit im Blick; Wer fuhr gegen den Treppenaufgang? und Trickbetrüger flüchten mit Schmuck

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizei hatte Geschwindigkeit im Blick - Hanau / Großauheim

(cb) Die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit kontrollierten Beamte der Polizeistation Großauheim gemeinsam mit Kräften des Hessischen Präsidiums Einsatz am Dienstag, zwischen 10 Uhr und 15.30 Uhr, im Großauheimer Stadtgebiet. An zwei Örtlichkeiten, einmal an der Landstraße 3308 und an der Steinheimer Brücke, überprüften die Beamten die gefahrenen Geschwindigkeiten. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter in den beiden Kontrollstellen 55 Fahrzeuge sowie 68 Personen. Die Schutzleute mussten 35 Verkehrsverstöße ahnden. Einen Großteil dieser Verstöße machten Geschwindigkeitsübertretungen aus, aber auch der Gurt war in einigen Fällen nicht ordnungsgemäß oder gar nicht angelegt. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen. Nach wie vor ist Geschwindigkeit mit einer der Hauptunfallursachen für schwere Unfälle.

2. Wer fuhr gegen den Treppenaufgang? - Freigericht / Somborn

(cb) Die Polizei in Gelnhausen ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, welche Angaben zur Tat, die sich in der Hanauer Straße (10er Hausnummern) ereignete, machen können. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Unfallverursacher zwischen Montagabend (13. Januar) und Dienstagmittag (14. Januar) mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Hanauer Straße ab und kollidierte anschließend mit einem Pfosten auf dem Gehweg und einem Treppenaufgang. Ohne sich um den verursachten Schaden von schätzungsweise 750 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

3. Trickbetrüger flüchten mit Schmuck - Gelnhausen / Roth

(cb) Eine Seniorin wurde im Laufe des Mittwochs von einem vermeintlichen Polizeibeamten angerufen. Der Betrüger erzählte der Dame, dass die Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun ein Lösegeld benötigt wird. Nur wenige Minuten vergingen, als schließlich ein etwa 1,70 Meter großer, dicker Mann bei der Seniorin klingelte, sich als Polizeibeamter vorstellte und das Lösegeld forderte. Die Gelnhäuserin übergab dem dunkel gekleideten Mann, welcher Handschuhe trug, diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro. Mit seiner Beute flüchtete der Ganove über die Rathausstraße in unbekannte Richtung. Die Ermittler in Gelnhausen nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Kripo einmal mehr:

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen!

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

- Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Weitere Informationen, wie man sich gegen Trickbetrug oder andere Straftaten schützen kann, gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidium Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424.

Offenbach, 23.01.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell