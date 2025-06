Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen & Unfallflucht

Aalen (ots)

Berglen: Vandalismus mit unbefugt in Gebrauch genommenem Bagger

Zwischen Freitag, 14 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einem Bagger, der auf dem Wanderparkplatz an der L1120 zwischen Stöckenhof und dem Rettichkreisel abgestellt war und fuhr in einen angrenzenden Forst- und Waldweg. Hier wurden durch den Täter, der offenbar im Umgang mit Baggern geübt ist, an mehreren Stellen das Erdreich sowie der geschotterte Weg umgegraben. Anschließend wurde der Bagger wieder an der ursprünglichen Stelle abgestellt. Der verursachte Sachschaden wird auf insgesamt 8000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstagnachmittag wurde in der Friedensstraße ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Mauer beschädigt

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr wurden mehrere Betonplatten der Begrenzungsmauer von der Gemeinschaftsschule Rainbrunnen beschädigt. Hinweise zur Tat werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Oppenweiler: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Von Dienstag auf Mittwoch wurde an einem BMW im Burghaldsplatz durch unbekannte Vandalen die hintere rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Die im Fahrzeug befindlichen Wertsachen wurden unberührt im Pkw liegen gelassen. Am BMW entstand Sachschaden von ca. 600 Euro. Die Polizei in Backnang ermittelt und nimmt Hinweise zu den Verursachern unter 07191 9090 entgegen.

