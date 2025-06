Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gaildorf: Mit Vordach kollidiert

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 19 Uhr die Hohbühlstraße. Als ihm ein anderer Pkw entgegenkam, wollte der 63-Jährige nach rechts ausweichen und kollidierte dabei mit einem Vordach einer Scheune. Dieses wurde durch den Crash so beschädigt, dass die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort kam und das Vordach zum Teil abdecken musste. Der hierdurch entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Rosengarten: Unfall bei Überholmanöver

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Sprinter-Fahrer die K2597 von Rosengarten in Richtung Tullau. Ein vor ihm fahrender 64-jähriger Peugeot-Fahrer wollte wenden. Der 32-Jährige erkannte dies zu spät und wollte den 64-Jährigen überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 000 Euro entstand.

Illshofen: Unfall durch Abbiegefehler

Ein 64-jähriger LKW-Fahrer befuhr die L1040 von der Ilshofen in Fahrtrichtung Kirchberg, als er an der Anschlussstelle Kirchberg nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg auffahren wollte. Hierbei übersah der Mann eine 30-jährige VW-Fahrerin, welche in entgegengesetzte Richtung auf der L1040 unterwegs war. Die Frau kollidierte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung mit dem Anhänger des Lkw und wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Insgesamt ist von einem Sachschaden von ca. 11.000 Euro auszugehen.

