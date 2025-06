Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - Zwei Personen verletzt.

Bild-Infos

Download

Remscheid (ots)

Am Samstagabend, den 07.06.2025 wurde die Feuerwehr Remscheid um 18:54 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Solinger Straße alarmiert.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem 1. Obergeschoss des Gebäudes sichtbar.

Ein Trupp ging umgehend unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. Zeitgleich wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um bei Bedarf eine Menschenrettung oder eine Brandbekämpfung von außen über Wenderohre zu ermöglichen.

Zwei Personen - der Bewohner der betroffenen Wohnung sowie eine weitere Bewohnerin aus der angrenzenden Wohnung - wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Auf Grund des schnellen und gezielten Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden. Die betroffene Wohnung ist jedoch bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich niemand mehr im Gebäude.

Die Feuerwehr Remscheid war mit 34 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 20:45 Uhr beendet werden. Für die Dauer der Maßnahmen musste die Solinger Straße zeitweise vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell