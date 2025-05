POL-HRO: Ergebnisse der Auftaktkontrollen zum Thema Zweiradverkehr

Leezen (ots) - Bei einem Schulbusunfall in Leezen sind am Mittwochnachmittag nach ersten Informationen mindestens 14 Kinder verletzt worden. Der mit über 27 Kinder der 3. Klasse besetzte Schulbus sei gegen 13:40 Uhr auf dem Rückweg vom Schwimmunterricht gewesen, als der Busfahrer in Leezen bei geringer Geschwindigkeit einen starken Bremsvorgang einleiten musste. Dadurch seien die Kinder im Bus teilweise nach vorn ...

